Carro roubado em Belo Horizonte é recuperado no Espírito Santo

Um carro roubado há mais de um mês, em Belo Horizonte (MG), foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal no km 01 da BR-262, em Cariacica, na última segunda-feira (10).

Segundo a PRF, os agentes abordaram um Fiat Argo, de cor branca. Ao ser questionada sobre a procedência do veículo, a condutora afirmou ter comprado por R$ 25.000,00, através do anúncio de um site. A compradora, no entanto, não soube fornecer informações sobre o vendedor.

No entanto, após consultar as placas do carro, foi constatado dados de um outro automotor, completamente diferente do carro abordado. Uma vistoria mais aprofundada revelou que os números do chassi e do motor haviam sido raspados e regravados, indicando adulteração.

Contudo, mesmo com a tentativa de disfarçar a identidade do veículo, os agentes conseguiram identificar, através de outros elementos, que se tratava de um carro com restrição de furto, ocorrido em Belo Horizonte (MG), no dia 26 de abril desse ano.

Portanto, a mulher e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.