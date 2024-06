Casagrande anuncia quase R$ 20 milhões em investimentos em Apiacá

Renato Casagrande (PSB), governador do Estado, esteve, nesta sexta-feira (28), no município de Apiacá, na região do Caparaó, para a entrega da pavimentação da rua de acesso à nova creche, no valor de R$ 785.545,86; pavimentação da rua Jader Pinto; entrega da construção de quadra poliesportiva na comunidade rural de Batatal, R$ 725.914,07; campo bom de bola na comunidade de Santa Fé, R$ 886.694,49; revitalização do campo bom de bola do bairro Boa Vista, R$ 329.807,15 e entrega de 30 unidades habitacionais no bairro José Henriques, no valor de R$ 2.656.272,65.

O governador, também realizou a assinatura da ordem de serviço para construção de arquibancada no campo de futebol do Estádio Gabriel da Silveira, no valor de R$ 273.423,47; assinatura da ordem de serviço para construção de arquibancada do campo de areia do Estádio Gabriel da Silveira, R$ 205.074,22 e assinatura de convênio da 1ª etapa para execução de obras de terraplanagem, drenagem de águas pluviais, sistema de esgotamento sanitário, sistema de água potável e pavimentação do polo industrial/parque de exposição de Apiacá, no valor de R$ 13.472.924,90.

Além disso, a comitiva realizou visitas às obras do CMEI Tia Joany Miranda e do novo PSF do bairro José Oto. Renato autorizou a aquisição de terreno para construção de novas unidades habitacionais, R$ 150.000,00 e anunciou o repasse de recursos para reforma/ampliação do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, no valor de 500.000,00.

Com esses investimentos, que chegam a R$ 19.985.656,81, cerca de 7.223 pessoas em Apiacá serão beneficiadas.