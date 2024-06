Proposta quer transferência da capital do ES para Cachoeiro

Tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) dez matérias com o objetivo similar de regulamentar a data oficial da celebração política de municípios capixabas.

Os projetos alteram a Lei 11.212/2020, que consolida a legislação referente às semanas e dias correlatos comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público no Espírito Santo.

Além de definir a data da emancipação política, as proposições versam sobre a transferência simbólica da capital do Estado para o município que estiver celebrando a sua emancipação. O deputado Coronel Weliton (PRD), autor das iniciativas, considera que essa medida não traz aumento de gastos e “é uma forma de reconhecimento da grandeza e importância” de cada um dos municípios para o Estado do Espírito Santo.



As cidades alcançadas pelas matérias são as seguintes: Iúna, Irupi, Ibatiba, Ibitirama, Itapemirim, Muniz Freire, Venda Nova do Imigrante, Alegre, Guaçuí e Cachoeiro de Itapemirim.



Tramitação



Todas as propostas já foram lidas em plenário e, antes de serem votadas pelos parlamentares, passarão pela Comissão de Justiça, colegiado ao qual cabe a análise conclusiva dos projetos.



Confira os projetos, as cidades, com suas respectivas datas de emancipação:

PL 370/2024 – Cachoeiro de Itapemirim (25 de março)

PL 334/2024 – Iúna (24 de outubro)

PL 335/2024 – Irupi (16 de setembro)

PL 336/2024 – Ibatiba (7 de novembro)

PL 350/2024 – Ibitirama (15 de setembro)

PL 351/2024 – Itapemirim (27 de junho)

PL 352/2024 – Muniz Freire (1º de março)

PL 367/2024 – Venda Nova do Imigrante (10 de maio)

PL 368/2024 – Alegre (6 de janeiro)

PL 369/2024 – Guaçuí (25 de dezembro)