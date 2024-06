Casal é preso suspeito de envolvimento na morte de jovem no ES

Um homem de 26 anos e uma mulher, de 25 anos, foram presos suspeitos de envolvimento na morte da jovem Kaylane Camilo de Oliveira, de 18 anos. A vítima foi morta no dia 31 de maio, por disparos de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões aconteceram durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreesão nesta quinta-feira (13), no bairro Operário, no município de Pancas, Norte do Espírito Santo.

A PC informou que durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado. “As investigações prosseguem para que possamos chegar na motivação do crime que ainda não foi desvendada”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia de Pancas, delegado João Seidel Junior.

Leia também: Adolescente é apreendido após assaltar mãe e filho no ES

De acordo com as investigações, Kaylane Camilo de Oliveira foi morta por disparos de arma de fogo. O corpo da vítima foi encontrado no dia 31 de maio, em uma propriedade rural no córrego São Luiz, na zona rural do município de Pancas.