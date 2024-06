Comarca de Jerônimo Monteiro abre seleção para residência jurídica

A Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro convida bacharéis em direito para participar do Processo Seletivo de ingresso no Programa de Residência Jurídica. As inscrições serão realizadas presencialmente no fórum da própria Comarca, por meio do preenchimento de formulário que ficará disponível na Portaria do Fórum a partir do dia 01 de julho até o dia 19.

O processo será composto por duas etapas classificatórias e eliminatórias, a primeira com uma prova objetiva de múltipla escolha e a segunda com uma prova discursiva, que somente será corrigida caso a pessoa acerte no mínimo 50% na primeira etapa. Ambas as provas serão realizadas no dia 31/07, durante o período da tarde.

Nesse sentido, para ingressar no programa a candidata ou o candidato deve possuir alguns requisitos básicos, tais como: ser bacharel em direito e cursar especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou ter concluído o curso de graduação há no máximo cinco anos, assim como deverá provar todas as condições informadas, apresentando os documentos exigidos.

Durante a seleção, será ofertada uma vaga, além de formação de cadastro de reserva para atendimento a novas vagas que surgir durante a validade do processo, a participação máxima é de 36 meses com carga horária de seis horas diárias. O programa consiste no treinamento em serviço dos residentes, abrangendo ensino, pesquisa de extensão, bem como, auxílio prático aos magistrados e servidores do Poder Judiciário no desempenho de suas atribuições institucionais.

Interessados em participar podem conferir essas e outras informações no edital, disponível AQUI!