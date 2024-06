Começa nesta segunda (24) operação contra o tráfico de drogas no ES

Nesta segunda-feira (24), a Polícia Militar deu início a “Operação Nárke”, com ações voltadas ao combate do tráfico de drogas em todo o Estado do Espírito Santo.

Segundo a PM, a ação contará com o policiamento ostensivo em todo o estado. No plano de operações, está previsto que o emprego de seus recursos seja direcionado aos locais e horários de maior demanda, conforme dados estatísticos relacionados a esse tipo de crime.

Além disso, será estabelecida uma rotina de operações em áreas urbanas e rurais com caráter preventivo e repressivo através de blitz, com abordagem a pessoas suspeitas, em ônibus, táxis e demais veículos.

A PM informou que o combate ao delito de narcotráfico, independentemente da diversidade de delitos que integram e que também o caracterizam como crime organizado, tem mobilizado esforços em diferentes níveis, como: legislativo, policial, judicial, investimento de recursos humanos e financeiros, dentre outros.

“Nesse processo de resolução dos problemas do crime organizado transnacional, os governos interessados realizam anualmente campanhas e operações no mês de junho, mês em que se comemora o “Dia Internacional de Combate às Drogas”. Nesse contexto, a PMES estará realizando a Operação “Nárke” no período compreendido, conjuntamente com outros órgãos, com a finalidade de combater o tráfico de entorpecentes em suas diversas formas de ocorrência”.