Conecta Mútua: plataforma de oportunidades, cursos e mentorias é lançada

Cursos, capacitações, mentorias de carreira, ofertas de vagas, divulgação de mão de obra e serviços profissionais, notícias e publicações de trabalhos técnico-científicos da Engenharia, Agronomia e Geociências. Todos esses serviços estão sendo oferecidos pelo Conecta Mútua, portal da empregabilidade da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, lançado na última quinta-feira (13).

Um dos grandes diferenciais da plataforma será o mapeamento, por meio de inteligência artificial, do perfil dos candidatos para selecionar e enviar oportunidades mais compatíveis com cada candidato. Aliás, ao cadastrar o currículo no Conecta Mútua, o profissional passará por uma avaliação socioemocional. Sendo assim, caso seu perfil dê “match” com determinada vaga de emprego, ele receberá em seu e-mail as informações da vaga.

Ao implantar o projeto do portal Conecta Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, pela primeira vez em seus 46 anos de existência, cumpre a legislação que a criou – Lei 6.496 de 1977 – no tocante ao oferecimento de serviços de colocação de mão-de-obra de profissionais aos seus associados.

“Entendemos o cenário brasileiro de empregabilidade para os profissionais das engenharias, resultando no relatório: O Futuro das Engenharias no Brasil. Ele aponta dados e cenários para capacitar profissionais qualificados da área tecnológica, para suprirem as demandas da nação”, explica o presidente da Mútua, Francisco Almeida.

Conecta Mútua

Assim, o Conecta Mútua nasce nessa perspectiva de capacitar os profissionais, oferecer oportunidades e contribuir com a geração de emprego e renda.

Portanto, o Conecta Mútua será um verdadeiro ecossistema de empregabilidade, onde estarão disponíveis diversos serviços de instituições parceiras. No portal ainda será possível cadastrar e buscar serviços de áreas correlatas à engenharia, agronomia e geociências. Além disso, consultar vagas de estágios e contar com uma curadoria de oportunidades oferecidas no mercado.

O Diretor da Mutua-ES, esteve presente no lançamento da plataforma, e frisou a importância desta plataforma para os profissionais de todo o sistema, visto que será uma grande oportunidade para se qualificarem e encontrarem oportunidades

Os jovens profissionais em início de carreira também terão a atenção da Mútua nesse projeto voltado à empregabilidade. Por meio das 27 Regionais da Caixa de Assistência, serão oferecidas mentorias para auxiliá-los na entrada no mercado de trabalho. Isso com dinâmicas sobre a criação de currículo, identificação de áreas de interesse, preparação para entrevistas de emprego, entre outras.

Educação continuada

O presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva, que acompanhou o lançamento da plataforma Conecta Mútua de forma on-line, parabenizou o presidente Francisco e a Mútua Nacional. Ele também reforçou a importância de juntos, conectarem os profissionais às vagas de trabalho e aos serviços de engenharia, agronomia e geociências. “A educação continuada é uma das missões do Crea Espírito Santo. Reafirmamos que a instituição estará à disposição para auxiliar no sucesso da plataforma”, completou.

Diretores eleitos da Mutua nacional, Joel Krüger (PR), Evânio Nicoleit (SC) e Carlos Antônio Xavier “Carlão” (RO), Edson Kuwahara (AP) e Emanuel Mota (CE),

O evento contou com a presença de diversas figuras importantes, incluindo ex-diretores e diretores eleitos da Mútua Nacional. Entre os presentes, estavam o estavam: os diretores eleitos Joel Kruger, Emanuel, Evanio, Édson e Carlos, e o presidente da Mútua Nacional, Francisco Almeida, junto com Filipe Machado.