Confira a previsão do tempo para este domingo (9) em todo o ES

Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste domingo (9), o tempo se mantém estável na maioria do Estado. Chove rápido e fraco, pela manhã, no extremo norte e litoral nordeste capixaba, com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Nas demais regiões, sol entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais.

Leia Também: Vídeo| Polícia Militar Ambiental apreende arma de fogo no Sul

Na Grande Vitória, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.

Fonte: Incaper