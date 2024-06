Confira como fica o tempo neste sábado (8) em todo o ES

Neste sábado (8), o tempo se mantém estável na maioria do Estado. Chove rápido e fraco, entre a madrugada/manhã, no extremo norte capixaba, noroeste e grande Vitória, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.

Na Grande Vitória, há possibilidade de chuva fraca entre a madrugada/manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, há possibilidade de chuva fraca entre a madrugada/manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, há possibilidade de chuva fraca entre a madrugada/manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, há possibilidade de chuva fraca entre a madrugada/manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Foto: Reprodução | Incaper.

Fonte: Incaper.