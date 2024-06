Contas de prefeitura do Sul do ES são julgadas; veja o parecer do TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) apreciou, nas últimas sessões, as contas das prefeituras municipais de Marechal Floriano, Itaguaçu e Vargem Alta.

Além disso, também foram julgadas as contas do Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim.

Confira:

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Foram aprovadas, portanto, com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, referente ao exercício de João Carlos Lorenzoni em 2021.

Entretanto, o relator do processo, conselheiro Davi Diniz, manteve no campo das ressalvas as seguintes irregularidades:

Inobservância da sistemática de consolidação do balanço patrimonial;

Divergências entre os saldos registrados no DEMDAT e o estoque da Dívida Ativa no Balanço Patrimonial Consolidado;

Distorção de Classificação na Dívida Ativa Tributária;

Divergência entre os valores apurados no inventário de bens do imobilizado e o saldo registrado no Balanço Patrimonial Consolidado;

Ausência de registro da depreciação acumulada de bens imóveis;

Subavaliação no passivo relativa ao reconhecimento de precatórios no final do exercício;

Distorção em valor não estimado no passivo relativa ao reconhecimento de provisões matemáticas previdenciárias.

Processo TC 9399/2022

Prefeitura Municipal de Itaguaçu

Já as contas de 2022 da prefeitura de Itaguaçu foram aprovadas pelos conselheiros do TCE-ES. Porém, a decisão é do relator, conselheiro Sérgio Aboudib.

O responsável pela prefeitura, portanto, na ocasião, era Uesley Roque Corteletti Thon.

Contas de prefeitura do Sul

‌ Processo TC 4867/2023

Prefeitura Municipal de Vargem Alta

A prestação de contas anual de 2022 da prefeitura de Vargem Alta também foi aprovada pela Corte de Contas. O responsável naquele ano era Elieser Rabello.

Entretanto, a decisão se deu por voto do relator, conselheiro Luiz Carlos Cicilliotti.

‌ Processo TC 4856/2023

Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Processo TC 6073/2023

Relator: Marco Antônio da Silva

Responsáveis: Eder Botelho da Fonseca, Valquíria Salvador Bernabé

Decisão: Regular com ressalvas

Assim, pontuam-se as ressalvas: Ausência De Medidas Para Equacionamento Do Déficit Financeiro Do Regime Previdenciário Em Capitalização; projeções atuariais não coincidem com os resultados apresentados pela avaliação atuarial; recolhimento de contribuições previdenciárias patronais em valores superiores aos evidenciados pela folha de pagamento da UG IPACI.