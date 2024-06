Coqueluche: mobilização intensifica vacinação em creches do Sul do ES

Os 78 municípios capixabas estão sendo mobilizados para intensificar as ações extramuros de vacinação contra coqueluche, diante do alerta do Ministério da Saúde sobre o aumento de casos de coqueluche em países da Ásia e Europa, feito neste mês.

A ideia é realizar a imunização contra a doença em creches, escolas, locais de grande movimentação de pessoas, além de fazer busca ativa nas comunidades, para ampliação da cobertura vacinal.

Uma das novidades, de forma excepcional, é a vacinação de trabalhadores que atuam em berçários e creches com atendimento de crianças até 4 anos de idade. Além deles, devem ser vacinadas crianças (até seis meses), gestantes, mulheres com pós-parto, doulas e profissionais da área da saúde (sobretudo que atuam nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Parto e Pós-parto e Pediatria).

Lembrando que as crianças devem ter três doses da vacina no esquema primário e doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade para estarem totalmente protegidas contra a doença.

A orientação para esse público é procurar as unidades básicas de saúde nos municípios, com o cartão de vacinação, para receber as vacinas Pentavalente, a DTP e dTpa tipo adulto.

A Coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde faz a gestão do trabalho de vacinação e a vigilância da coqueluche no Espírito Santo.

“A meta é atingir 95% da cobertura vacinal das crianças e gestantes no Brasil. Em 2024, até o mês de abril, a cobertura vacinal da coqueluche no Espírito Santo está em 90,24% para crianças menores de um ano, 80,10% para crianças com um ano, 83,59% para crianças com quatro anos e 114,18% para gestantes”, afirmou a coordenadora do Programa, Danielle Grillo.

Dados

Em relação à situação epidemiológica da coqueluche no Estado, neste ano, foram quatro casos confirmados até 5 de junho de 2024, em Cariacica, Serra e Vila Velha.

Confira os casos confirmados por ano:

2020: 6 casos confirmados em Guaçuí, Guarapari, Serra e Vila Velha.

6 casos confirmados em Guaçuí, Guarapari, Serra e Vila Velha. 2021: 0 casos.

0 casos. 2022: 2 casos confirmados em Cariacica e Serra.

2 casos confirmados em Cariacica e Serra. 2023: 7 casos confirmados em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Itapemirim, Rio Novo do Sul, Serra e Vila Velha.

7 casos confirmados em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Itapemirim, Rio Novo do Sul, Serra e Vila Velha. 2024: 4 casos confirmados em Cariacica, Serra e Vila Velha (até 5/6/2024)

Os dados sobre vacinação podem ser conferidos em https://saude.es.gov.br/coberturas-vacinais-2 e no Site Vacina e Confia (https://vacinaeconfia.es.gov.br/cidadaos/).