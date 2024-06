Empresa mobiliza funcionários para doar sangue na Santa Casa Cachoeiro

Um gesto simples de solidariedade, mas que ajuda a salvar muitas vidas diariamente. Pensando nisso, a Transportadora Jolivan mobilizou seus colaboradores para fazer doação de sangue na Santa Casa Cachoeiro.

Leia também: Dia D de Vacinação: confira os pontos de imunização em Cachoeiro

A iniciativa acontece em alusão à campanha Junho Vermelho, realizada nacionalmente todos os anos para atrair novos doadores.

De acordo com a funcionária do setor de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) Wanessa Hull de Freitas Silva, todos os anos a empresa realiza essa campanha.

“A nossa campanha acontecerá durante todo o mês de junho e a previsão é de levar cinco pessoas por semana, sendo no total de 20 pessoas no mês, para doar sangue”, explicou.

E eles saíram de Iconha nesta quarta-feira (5) para fazer a doação no banco de sangue da Santa Casa Cachoeiro. “A empresa convida todos os colaboradores que são doadores ou que têm interesse em doar. Eles já conhecem a campanha e sabem da importância de doar”, destacou.

Santa Casa Cachoeiro: redes sociais

A Brasil Med, em Cachoeiro de Itapemirim, também aderiu à campanha Junho Vermelho e tem realizado ações para incentivar a doação de sangue também para a população em geral.

Durante todo o mês eles vão realizar conteúdo nas redes sociais e indicando a Santa Casa para receber as doações e ajudar aqueles que precisam de transfusão.

“Acreditamos que o ato nobre de doar sangue é um simples gesto altruísta de salvar vidas, você pode salvar até quatro vidas em uma única doação. Doar sangue é dar esperança aqueles que recebem. Seja um doador de esperança, doe sangue”, reforcou a supervisora comercial da Brasil Med, Amanda Amistá.