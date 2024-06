Dia de frio e chuva? Tempo segue instável nesta quinta (6) no ES

As condições do tempo seguem instáveis, em todo o Estado, devido a umidade marítima, trazida por ventos em direção ao território capixaba.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, chove rápido, em alguns momentos do dia, na região Sul, Serrana, e Grande Vitória.

Na porção Norte, Nordeste e Noroeste, chove rápido, no começo e no final do dia. As temperaturas caem um pouco em todas as regiões.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 25 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Norte, sol entre muitas nuvens, com chuva rápida pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, sol entre muitas nuvens, com chuva rápida pela manhã e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol entre muitas nuvens, com chuva rápida pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.