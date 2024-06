Dia Mundial do Meio Ambiente: Anchieta discute ações para cidade sustentável

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5), contará com diversas atividades alusivas a data no Espírito Santo.

No município de Anchieta, por exemplo, o Dia Mundial do Meio Ambiente será lembrado com uma extensa programação que vai reunir 14 projetos de seis escolas da rede pública municipal.

O evento contará 28 estandes de expositores. Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas, haverá a abertura oficial da programação com diversas atrações culturais.

Ações do Dia Mundial do Meio Ambiente

Também vai ocorrer a Feira Municipal do Meio Ambiente, com diversas atividades na área do estacionamento do Pavilhão do Empreendedor, ao lado da sede da Prefeitura de Anchieta. Esta parte da programação é aberta ao público.

Serão oferecidos aferição de pressão, Teste de glicemia, Auriculoterapia, Distribuição de preservativos, Distribuição de kits de saúde bucal.

Exposição dos estandes: 1- Hábitos saudáveis, 2- A importância da vacinação, 3- CAPS, 4- Saúde do trabalhador, 5- Saúde bucal- “câncer de boca”, 6- PICS- “Práticas Integrativas e Complementares em Saúde”, 7- Margaridas: “Violência contra a mulher”, 8- “Direitos sociais e previdenciários”, 9- Grupo AFAGO, 10-NASF- “Oficina dos chás”, 11-CTA-“IST” Infecções sexualmente transmissíveis, 12- PESMES (Dengue), 13-Zoonoses, 14- Conselho da mulher, 15- Casa do cidadão, 16- NALA- “Núcleo de Acolhimento LGBTQIAPN+ de Anchieta”, 17- Coleta Seletiva – UNIPRAN.

Feira do Meio Ambiente – Pequenas Ações Reais Para Um Município Sustentável

Programação

05/06

8H-12H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

9H: Abertura oficial.

9H30: Apresentação Cultural Centro Social da Pessoa Idosa.

12H-13H: Almoço com apresentação cultural.

13H-17H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

14H30: Apresentação Cultural – Teatro Rerigtiba.

17H: Encerramento 1° dia.

06/06

8H-12H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

9H30: Apresentação Cultural: Grupo de Danças Folclóricas Italiana “Nonna Adélia”.

12H-13H: Almoço com apresentação Cultural – BANDA DO CORONEL.

13H-17H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

15H: Desfile de Reciclados.

15H30: Apresentação Cultural: Fanfarra da EMEF Terezinha Godo…

DE 03 A 07/06/2024

PROGRAMAÇÃO

8h – dia 3

Palestra com Prof Dr. Marlon França

A importância do Manguezal.

Público: Alunos convidados.

8h – dia 4

Palestra com Maria F. Rosa Diretora Técnica do IPCMar

Preservação das Tartarugas Marinhas

Público: Alunos convidados.