Semana do Meio Ambiente: Anchieta traz novidades em programação especial

Anchieta trará uma série de novidades para a Semana do Meio Ambiente. Para receber cerca de mil alunos visitantes, uma extensa programação vai reunir 14 projetos de seis escolas da rede pública municipal.

A programação contará ainda 28 estandes de expositores. Tudo começa às 8 horas do dia 3 de junho e vai até o dia 7.

Também vai ocorrer a Feira Municipal do Meio Ambiente, com diversas atividades na área do estacionamento do Pavilhão do Empreendedor, ao lado da sede da Prefeitura de Anchieta. Esta parte da programação da Semana do Meio Ambiente é aberta ao público.



Serão oferecidos os seguintes procedimentos: Aferição de pressão, Teste de glicemia, Auriculoterapia, Distribuição de preservativos, Distribuição de kits de saúde bucal.

Exposição dos estandes: 1- Hábitos saudáveis, 2- A importância da vacinação, 3- CAPS, 4- Saúde do trabalhador, 5- Saúde bucal- “câncer de boca”, 6- PICS- “Práticas Integrativas e Complementares em Saúde”, 7- Margaridas: “Violência contra a mulher”, 8- “Direitos sociais e previdenciários”, 9- Grupo AFAGO, 10-NASF- “Oficina dos chás”, 11-CTA-“IST” Infecções sexualmente transmissíveis, 12- PESMES (Dengue), 13-Zoonoses, 14- Conselho da mulher, 15- Casa do cidadão, 16- NALA- “Núcleo de Acolhimento LGBTQIAPN+ de Anchieta”, 17- Coleta Seletiva – UNIPRAN.



Feira do Meio Ambiente – Pequenas Ações Reais Para Um Município Sustentável

PROGRAMAÇÃO SEMANA DO MEIO AMBIENTE

05/06

8H-12H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

9H: Abertura oficial.

9H30: Apresentação Cultural Centro Social da Pessoa Idosa.

12H-13H: Almoço com apresentação cultural.

13H-17H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

14H30: Apresentação Cultural – Teatro Rerigtiba.

17H: Encerramento 1° dia.

06/06

8H-12H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

9H30: Apresentação Cultural: Grupo de Danças Folclóricas Italiana “Nonna Adélia”.

12H-13H: Almoço com apresentação Cultural – BANDA DO CORONEL.

13H-17H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

15H: Desfile de Reciclados.

15H30: Apresentação Cultural: Fanfarra da EMEF Terezinha Godo…

DE 03 A 07/06/2024

PROGRAMAÇÃO

8h – dia 3

Palestra com Prof Dr. Marlon França

A importância do Manguezal.

Público: Alunos convidados.

8h – dia 4

Palestra com Maria F. Rosa Diretora Técnica do IPCMar

Preservação das Tartarugas Marinhas

Público: Alunos convidados.