Doenças raras: vereadores criam comissão para apoio em Cachoeiro

Os vereadores da Câmara Municipal de Cachoeiro aprovaram, na sessão ordinária desta terça-feira (18), o Projeto de Resolução número 04, que cria a Comissão Especial para acompanhamento, discussão e apoio aos familiares e portadores de “doenças raras” do município.

De iniciativa do vereador Paulinho Careca (Podemos), o projeto prevê a continuação de um trabalho que vem sendo realizado desde o ano passado.

“Temos carência de um meio que dê abertura para que familiares e portadores de doenças raras possam debater temas referentes às suas necessidades. E em nossos encontros, recebemos vários profissionais que comparem de forma voluntária, sem custo nenhum, para prestar atendimento e orientação a essas famílias. É um trabalho importante e fundamental para muitas mães, que na maioria das vezes lutam sozinhas, sem apoio”, ressalta Paulinho.

De acordo com o parlamentar, a finalidade da Comissão é apoiar a causa encaminhando documentos com solicitações de necessidades específicas às autoridades municipais e estaduais, para aquisição de equipamentos, suplementos alimentares, medicamentos, tratamentos médicos e cuidados especiais à melhoria da qualidade de vida. “O enfrentamento de situações delicadas como essa, exige união de esforços e nós, enquanto vereadores, precisamos buscar apoio para a melhoria da qualidade de vida das familiares e dos portadores de doenças raras”.

“Nossa Casa é para atender o povo. Sempre teremos o olhar voltado para atender as necessidades da população cachoeirense e as portas da Câmara estão sempre abertas. Tudo que for feito em benefício dos cachoeirenses terá meu apoio”, frisou o presidente Brás Zagotto (Podemos).

Encontro mensal

Todos os meses a Câmara de Cachoeiro realiza um evento em atenção à saúde mental das mães de crianças portadoras de doenças raras. Rodas de conversa e palestras fazem parte do encontro, que sempre termina com um delicioso lanche e sorteio de brindes.

A organização do evento é por conta do vereador Paulinho Careca (PSB), contando com a mobilização de pacientes e profissionais voluntários por meio do Projeto Mova-se e Projeto Espaço Criança Feliz.

Os encontros são mensais, abertos ao público interessado, e os temas das palestras variam, de acordo com a especialidade dos profissionais voluntários. Paralelamente, psicólogos, psicanalistas, nutricionistas e educadores parentais voluntários do programa, realizam atendimentos durante o mês em suas clínicas particulares e/ou por videoconferência.