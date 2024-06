Dois caminhões com carga de granito irregular são apreendidos na BR-101

Em dois flagrantes distintos na BR-101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois caminhões transportando bloco de granito por irregularidades na amarração da carga. O primeiro caso ocorreu na manhã de 6 de junho, em Atílio Vivacqua, já o segundo, à noite, em Itapemirim.

Segundo a PRF, no primeiro caso, a equipe constatou correntes frouxas, travas inoperantes e pneus desgastados no primeiro eixo esquerdo do caminhão. Já no segundo, a fiscalização identificou que a amarração longitudinal do bloco de granito estava inadequada, com correntes fixadas diretamente no assoalho, sem as travas de segurança. Em ambos os casos, a situação colocava em risco a vida e a saúde de terceiros, em desacordo com a Resolução nº 935/2022 do Contran, que regulamenta o transporte de rochas ornamentais.

Diante das irregularidades, os veículos foram retidos para regularização da carga. Os condutores foram encaminhados para as autoridades para os procedimentos legais cabíveis.