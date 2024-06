Domingo (16) de calor e umidade do ar abaixo dos 30 % no ES

Segundo o Instituto Capixaba de Meteorologia, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, o domingo (16), será de sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, no trecho Nordeste do Espírito Santo. Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30 %, no período da tarde, em trechos do extremo Sul do Estado.

Na Grande Vitória, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, sol e variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.