​Vila Velha ganha destaque no “Prêmio Band Cidades Excelentes”

Vila Velha conquistou mais uma premiação em reconhecimento às suas credenciais de gestão. Em disputado evento realizado no Hotel Comfort Suites, na Praia do Canto, em Vitória, o prefeito Arnaldinho Borgo foi condecorado e recebeu o “Prêmio Band Cidades Excelentes 2024 – Edição Especial Evolução”. A honraria se refere ao destaque de Vila Velha na etapa estadual do evento, devido ao excelente desempenho da Prefeitura no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), dentro da categoria de “Municípios com mais de 100 mil habitantes”.

O Prêmio Band Cidades Excelentes – promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila – avalia municípios de todo o país, tendo como base indicadores estratégicos de gestão. A iniciativa, que tem como objetivo reconhecer e destacar boas práticas nas administrações públicas municipais, premiou três categorias: cidades com menos de 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; e com mais de 100 mil habitantes.

Conquista

O prefeito Arnaldinho Borgo comemorou a conquista do prêmio e fez questão de frisar a importância da metodologia para a escolha de Vila Velha como a cidade Excelente do Espírito Santo:



“Para a escolha da ‘Cidade Excelente’, a comissão julgadora avaliou um total de 72 indicadores e fomos muito bem avaliados em todos. Isso só é possível devido a um conjunto de fatores que reúnem, entre outras coisas, excelência não apenas no planejamento, no diálogo com os atores municipais e na aplicação correta dos recursos públicos, mas também na transparência, indicador em que somos líderes no Estado. Estou feliz por receber esse prêmio e ainda mais motivado para seguirmos em frente liderando este processo de qualidade no serviço público e cuidando das pessoas da nossa cidade, como temos feito”, comemorou Arnaldinho.



Além do prêmio principal, Vila Velha também conquistou o segundo lugar no pilar “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”, na sua categoria (Municípios com mais de 100 mil habitantes).

Avaliação

O processo de avaliação dos municípios vencedores se baseou no ranking do IGM (Índice de Gestão Municipal Aquila), uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila que utiliza inteligência artificial para consolidar indicadores a partir de fontes públicas. Os seis pilares analisados são: Educação; Governança; Eficiência Fiscal e Transparência; Saúde e Bem-estar; Desenvolvimento Socioeconômico; e Ordem Pública e Sustentabilidade.



A etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes será realizada em Brasília, no dia 1º de julho. O evento reunirá gestores públicos de todo o Brasil para premiar as melhores cidades do país em cada pilar. Nesta edição, o prêmio levará em conta a categoria populacional de cada cidade, com base nos indicadores do ciclo 2021/2024.