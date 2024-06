Encontro Nacional de Capoeira reúne mestres e professores no ES

O município de Cariacica vai sediar o Encontro Nacional de Capoeira, reunindo 50 grupos de capoeira de outros estados e do Espírito Santo.

O evento é aberto ao público e tem início nesta quinta-feira (27), às 19h30, no Shopping Moxuara, com programações até domingo (30).

O encontro é organizado por Alessandra dos Santos, conhecida como Mestra Baixinha, e conta com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Nos dias 28, 29 e 30, as programações acontecerão na Associação Reame, em Cruzeiro do Sul, Cariacica.

Ao todo, participam mestres, professores e instrutores do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Distrito Federal. Dos municípios capixabas, estarão mestres de Colatina, Montanha, Nova Venécia, Linhares e Ibiraçu, no norte; e Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Viana, na Grande Vitória.

Durante o encontro serão realizadas oficinas, além de vivências, apresentações culturais, troca de cordas, batizado e palestras. No domingo (30), o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, e a subsecretária administrativa, Fernanda Souza, estarão presentes no evento para prestigiar as apresentações.

A Mestra Baixinha comentou sobre o objetivo de realizar o evento, que deve reunir cerca de 500 crianças e adolescentes neste fim de semana, além de agradecer o apoio da Sesport.

“Esse encontro tem como objetivo proporcionar uma maior experiência esportiva e cultural para os meus atendidos do projeto Capoeira Transformando Vidas, que existe no município de Cariacica há 25 anos. E com esse evento, eu os incentivo cada vez mais a praticarem esse esporte e a dar continuidade ao projeto. Eu gostaria de agradecer o apoio da Sesport, que mais uma vez está nos apoiando. Então, eu deixo aqui a minha gratidão e o meu reconhecimento para a Secretaria de Esportes do Estado”, destacou Mestra Baixinha.