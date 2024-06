Entidades promovem sustentabilidade no maior evento de ESG do Brasil

De 24 a 28 de junho, o Espírito Santo será o palco do “Sustentabilidade Brasil“, a maior conferência de sustentabilidade e ESG do país. Durante o evento, Centrorochas, Rochativa e Sindirochas vão promover as iniciativas “verdes”, implementadas e seguidas pelo setor de rochas naturais.

O evento, que ocorrerá no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunirá cerca de 30 mil pessoas para discutir e promover práticas sustentáveis em diversas áreas. A participação do setor de rochas reflete o compromisso do segmento com a sustentabilidade e a busca por soluções inovadoras que gerem benefícios ambientais significativos. Conheça algumas das iniciativas sustentáveis já implementadas pelo setor de rochas naturais:

Reuso de água

Um dos principais destaques das iniciativas sustentáveis do setor de rochas naturais é o reuso de água. Mais de 95% da água utilizada no processo produtivo é reaproveitada, graças a um eficiente sistema de circuito fechado.

Energia renovável

O setor de rochas naturais também se destaca pelo uso de energia renovável. Muitas empresas já implementaram projetos de autogeração de energia solar, além de adquirirem energia no mercado livre, proveniente de fontes 100% renováveis. Esta transição para energias limpas reduz a pegada de carbono do setor e promove a sustentabilidade energética.

Redução de emissões de CO2

Comparada a outros materiais de revestimento para arquitetura, a produção de rochas naturais apresenta uma das menores taxas de emissão de CO2. Conforme estudo divulgado em 2023, pela associação alemã Deutscher Naturwerkstein-Verband (DNV).

Minério de ferro “verde”

Outra iniciativa inovadora é a utilização de pó de mármore como insumo na produção de pelotas de minério de ferro. Este processo reduz a quantidade de resíduos e promove a economia circular, ao transformar subprodutos em materiais valiosos para outras indústrias.

FiBRO

O Fino do Beneficiamento de Rochas Ornamentais (FiBRO) é um subproduto do beneficiamento de rochas que é transformado em matéria-prima para diversos produtos. Esta prática diminui o descarte de resíduos e ainda fomenta a inovação ao encontrar novos usos para os materiais resultantes do processo produtivo.

Reciclagem e aproveitamento total

A pedra natural é um material que pode ser facilmente reciclado, mesmo após longos períodos de uso. O setor tem potencial de aproveitamento de 100% dos materiais, seja através da rochagem, remineralização, ou uso em pavimentação e construção civil. Resíduos rochosos são reaproveitados na agricultura para o enriquecimento do solo, e subprodutos são utilizados como matéria-prima em materiais de construção civil e urbanismo.

Responsabilidade social: a importância da Rochativa

Correspondendo ao “S” da sigla ESG (Environmental, Social, and Governance), a Associação de Atividades Sociais do Setor de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Rochativa) representa a vertente social do segmento. Fundada há 17 anos, a entidade é uma iniciativa que une empresas de rochas naturais em projetos sociais, beneficiando mais de 15 mil crianças e adolescentes com programas de cultura, esporte e saúde. Este trabalho é realizado com o apoio de mais de 130 empresas e 30 embaixadores, distribuídos nas regiões Sul, Metropolitana e Norte do Espírito Santo.

A Rochativa mantém diversos projetos como balé, capoeira, jiu-jitsu e musicalização, além de oferecer atendimentos psicológicos e odontológicos. Para celebrar suas conquistas, a Camerata Rochativa fará uma apresentação especial na terça-feira, ao meio-dia, na Praça de Alimentação da feira “Sustentabilidade Brasil”.

