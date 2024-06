ES lança edital de cursos gratuitos de qualificação profissional para mulheres

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) torna público o edital de inscrições para processo seletivo para ingresso de alunas nos cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa Qualificar ES On-line Mulher.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (4) e seguem até as 23h59 da próxima segunda-feira (17). Para efetivar a inscrição, a candidata deverá acessar o site: https://qualificar.es.gov.br/, preencher o formulário de cadastro e realizar a inscrição on-line.

No ato do cadastro/inscrição, a candidata deverá informar o e-mail pessoal, pois a efetivação da inscrição será vinculada ao e-mail informado, não podendo ser alterado ou utilizado por terceiros. Apenas poderá haver um cadastro por e-mail e CPF. A candidata poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.

“Por meio dessas qualificações, estamos proporcionando às participantes a chance de desenvolver novas habilidades e ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho. Nossa meta é fomentar o crescimento pessoal e profissional, abrindo portas para um futuro melhor, uma oportunidade para investir em vocês mesmas!”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

São pré-requisitos para inscrição neste processo seletivo: Ter idade mínima de 16 anos completados até na data de início do curso, ter acesso à internet, ter noções básicas de informática e de navegação na internet e ser do gênero feminino.

Datas de inscrição: De 04/06 até 17/06

Resultado: 21/06.

Informações adicionais: https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Inscrições: https://qualificar.es.gov.br/

