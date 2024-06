Oportunidade: PMES lança edital de abertura de concurso público, confira!

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou, nesta terça-feira (4), o edital de abertura do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO).

O edital do concurso está disponível no Diário Oficial do Estado, no site da PMES e no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Ao todo, serão ofertadas 40 vagas. As inscrições poderão ser feitas a partir das 14h desta terça-feira (4) até o dia 08 de julho no site do Instituto Idecan.

Leia também: Estágio! Mais de 180 oportunidades para estudantes do ES

Os candidatos devem ficar atentos as informações previstas no edital e se preparar para as provas objetivas e o Teste de Aptidão Física (TAF).