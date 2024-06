Extrema direita oficializa Jaiminho como pré-candidato em Marataízes

A extrema direita no Espírito Santo, liderada pelo Partido Liberal (PL), lançará, oficialmente, a pré-candidatura do atual vice-prefeito de Marataízes, Jaiminho Machado, para a disputa da titularidade do Poder Executivo municipal.

O evento será realizado, nesta quinta-feira (6), a partir das 19 horas, no Shopping Via Sul.

LEIA TAMBÉM: Marataízes: vice-prefeito disputará eleições na extrema direita

O pré-candidato deveria ser o sucessor natural do então vice-prefeito Tininho Batista, que decidiu apoiar o vereador Luiz Capinzal como pré-candidato à sucedê-lo na Prefeitura de Marataízes.

Para o evento, são esperadas figuras políticas da extrema direita no Espírito Santo como o deputados estaduais Lucas Polese, Wellington Callegari e deputado federal Gilvan da Federal.