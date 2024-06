FENARQ DESIGN será palco do 1º Fórum de Arquitetura do Espírito Santo

Como pensar em cidades com uma mobilidade urbana eficaz e ao mesmo tempo que preza pelo desenvolvimento sustentável? E o que há de mais moderno no mercado de mobiliários? Essas e outras perguntas serão respondidas na terceira edição da FENARQ DESIGN, a maior feira de Engenharia, Arquitetura e Design do Sudeste, que acontecerá dos dias 4 a 7 de julho, no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. O evento será palco do primeiro Fórum de Arquitetura do Espírito Santo, que acontece no dia 5.

O painel será uma realização conjunta entre o Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento Espírito Santo (IAB/ES), e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (Cau/ES). Para prestigiar, basta realizar o credenciamento através do site fenarqdesign.com.br.

A arquiteta especialista em mobiliário Natalia Scarpati vai trabalhar o tema “Um olhar para o mobiliário – como trabalhar arquitetura na escala do produto”, onde irá explicar sobre o mercado, os materiais para o uso nessas criações e tendências para arquitetos que pensam na escala do móvel.

Já a arquiteta Daniella do Amaral Mello Bonatto irá trabalhar o tema “Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Sustentável”. Ela irá discutir sobre a mobilidade e sua relação com a emergência climática, as cidades inteligentes e com a promoção de saúde e qualidade de vida urbana.

Segundo as presidentes do IAB/ES e CAUES, Polyana Lima e Priscila Ceolin, a união da categoria é essencial para demonstrar à sociedade todo o potencial da profissão e a importância da atuação para o bem-estar e a qualidade de vida da população, tanto nos espaços internos das edificações quanto nos espaços públicos.

“Com essa união, poderemos alcançar toda a sociedade e mostrar como nosso trabalho pode melhorar a saúde física e mental da população e aumentar a segurança nos espaços públicos. Para que isso se concretize, precisamos de uma categoria forte e coesa, e espaços como o fórum são onde nos encontraremos para iniciar este movimento”, explicam as presidentes.

A FENARQ também será palco para a estreia do primeiro encontro de Design do Espírito Santo. Apresentado pelos palestrantes Ivan Lopes e Araciene Pessin, o ‘In Desing’ acontece no último dia de feira com o tema “O poder das Rochas Ornamentais na ambientação”.

A CEO da FENARQ, Cíntia Mattos, defende a importância da realização desses fóruns. “Esse é um momento muito importante, principalmente para fomentar a troca de conhecimento entre os profissionais do Espírito Santo. Especialmente no sul do Estado! Nessa região o design de interiores e design de produtos ainda é um setor muito carente”, explica.

A FENARQ DESIGN projeta mais de 40 milhões em negócios durante o evento. Milhares de empresas e profissionais do Espírito Santo e de outros estados já confirmaram presença na Capital Secreta. Neste ano, são previstas mais de 12 mil pessoas – entre consumidores finais e players do mercado – circulando entre mais de dois mil metros quadrados de área montada para as exposições.

Serviço:

Evento: FENARQ DESIGN

FENARQ DESIGN Data: 04 a 07 de Julho

04 a 07 de Julho Local: Athenas Hall. Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927º – BR 482, Safra – Cachoeiro de Itapemirim

Athenas Hall. Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927º – BR 482, Safra – Cachoeiro de Itapemirim Credenciamento: através do site fenarqdesign.com.br