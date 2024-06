FICCO/ES realiza 110 prisões em cerca de um ano no Espírito Santo

Entre 1º de abril de 2023 e 30 de maio de 2024, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), efetuou 110 prisões de criminosos foragidos, trazendo maior segurança para a população capixaba.

Em um esforço conjunto sem precedentes, a colaboração entre os órgãos que compõem a FICCO/ES permitiu que se rastreasse e se efetuasse a captura desses indivíduos, que segundo a PF, representavam uma ameaça, tanto para os moradores da região metropolitana da Grande Vitória, quanto para os residentes em cidades do interior.

Ainda segundo a PF, por meio da inteligência compartilhada, foram localizados e detidos 99 homens e 11 mulheres, que possuíam mandados de restrição de liberdade em aberto por crimes graves, incluindo homicídio, roubo qualificado, estupro, estelionato e tráfico de drogas. Entre os presos, vale destacar a presença de um dos líderes de uma facção criminosa de grande influência no estado.

Além das capturas no Espírito Santo, a FICCO/ES também gerou informações cruciais que resultaram no cumprimento de mandados, por instituições de segurança pública locais, em outros entes da federação, como São Paulo, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Este esforço coordenado demonstra o compromisso em combater o crime organizado e garantir a segurança dos capixabas. A atuação eficaz da FICCO/ES reflete a importância da cooperação interagências e do uso de inteligência compartilhada no combate à criminalidade.

FICCO/ES

A FICCO/ES é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.