Foragido da justiça é preso dentro de ônibus de viagem em Itapemirim

Um homem, considerado foragido da justiça, foi preso dentro de um ônibus de viagem no km 414 da BR-101, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu na noite da última terça-feira (4).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a equipe recebeu informações de que havia um passageiro procurado pela justiça em um ônibus que fazia a linha Vitória (ES) X Rio de Janeiro (RJ). Além disso, o passageiro tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

No entanto, após consulta no mapa de viagem, os agentes constataram que o nome do procurado não constava na lista de passageiros. Contudo, o ocupante da poltrona 43 havia adquirido a passagem em Piúma, no momento do embarque, o que explicava a ausência de seus dados no sistema.

Sendo assim, a equipe entrou no coletivo e identificou o passageiro, confirmando que se tratava do foragido denunciado. Diante da situação, os agentes deram voz de prisão ao homem e o conduziram para a delegacia local, onde foi apresentado à Polícia Judiciária.