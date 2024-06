Foragido por homicídio na Bahia é preso no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, prendeu, na manhã desta sexta-feira (21), um homem de 50 anos foragido da Bahia. Ele foi localizado durante uma operação policial, em um canavial na zona rural do município de Linhares.



A ação contou com policiais civis da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, o detido é procurado pela Justiça do Estado da Bahia, pela prática de crime de homicídio qualificado, na cidade de Itabuna.



Durante a ação policial, o homem foi surpreendido e não esboçou reação. Ele foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Posteriormente, foi levado para o presídio, onde permanece à disposição da Justiça da Bahia. A necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial.