Governo do Espírito Santo oferece mais de mil vagas em cursos técnicos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), torna público o edital de processo de seleção e matrícula para ingresso de alunos em cursos de educação profissional técnica de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET). O período de inscrição teve início nessa segunda-feira (17) e segue até as 23h59 do próximo dia 30 de junho.

O processo seletivo é destinado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, EJA/EM, ou CEEJA/ENCCEJA, em qualquer rede de ensino. Para participar, o candidato deverá acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br, realizar o cadastro no Acesso Cidadão utilizando seu número de CPF e e-mail (não poderão ser utilizados CPF e e-mail de terceiros). Em seguida, deve acessar a página www.seleção aluno.es.gov.br, ler as orientações contidas no edital e preencher a ficha de inscrição.

Serão ofertadas, ao todo, 1.020 vagas para cursos técnicos, distribuídas entre os Centros Estaduais de Educação Técnica: CEET Talmo Luiz Silva: 230 vagas, CEET Giuseppe Altoé: 210 vagas, CEET Emílio Nemer: 210 vagas e CEET Vasco Coutinho: 370 vagas.

“Com essas vagas, estamos não apenas ampliando o acesso à educação de qualidade, mas também promovendo a inclusão social e econômica. Queremos garantir que mais jovens capixabas possam ter a chance de se qualificar e competir por melhores oportunidades de emprego. A educação técnica é fundamental para o desenvolvimento do cidadão capixaba”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.