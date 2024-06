Grupo Coroa compra Cervejaria Teresense e investe em qualidade

O Grupo Coroa, prestes a celebrar seus 91 anos de história, anuncia com grande entusiasmo a aquisição da Cervejaria Teresense, com sede no município de Santa Teresa, e planeja expandir toda a área da cervejaria com a aquisição de terrenos vizinhos, visando mais conforto e novas experiências cervejeiras para seus visitantes.

A expansão significativa representa a realização de um antigo sonho não só das famílias proprietárias da Coroa, os Kautsky e os Bragatto, mas de muitos consumidores que aguardam esta novidade há anos.

Para iniciar esta nova era da Cervejaria Teresense, a Coroa reforça seu compromisso com a qualidade e com a importância da história da cervejaria artesanal, tanto para os apaixonados pela bebida quanto para a comunidade em geral.

No entanto, é igualmente importante reconhecer a necessidade de crescimento e expansão. O crescimento não significa abandonar suas raízes ou comprometer a qualidade, mas sim adaptar-se às novas demandas e oportunidades do mercado.

Por isso, até setembro, a expectativa do Grupo é ampliar a capacidade de produção entre todos os rótulos da Teresense. Além disso, pretende lançar rótulos inéditos. Isso significa a geração de novos empregos diretos e indiretos.

Teresense

O grupo traz o mestre cervejeiro Roberto Rudnytskyj. Com experiência de mais de 40 anos no meio cervejeiro e passagens por grandes grupos como AMBEV, Heineken, ele chega para somar.

Nessa nova era da cervejaria Teresense, a experiência de Roberto Rudnytskyj se une à da mestre cervejeira e sommelière de cerveja Luana Hoffmann, que já atua no processo de produção da cerveja Teresense, desde a seleção dos ingredientes até a criação das receitas e o controle da qualidade final e permanecerá no projeto.

Ademar Bragatto, sócio proprietário do Grupo Coroa, expressa seu entusiasmo pela nova fase: “Sempre tivemos uma paixão pela boa cerveja artesanal e agora, com a Cervejaria Teresense como parte do Grupo Coroa, podemos levar o melhor de Santa Teresa para mais consumidores de cervejas artesanais. Estamos empolgados em unir nossa tradição e excelência com a qualidade e o estilo único das cervejas Teresense.”

A Teresense é conhecida não apenas pela qualidade de suas cervejas, mas também pelo ambiente acolhedor que oferece aos visitantes.

Grupo Coroa

“O Grupo Coroa, que começou sua trajetória em 1933 com a produção de vinho de laranja, cresceu e se consolidou como a maior indústria de bebidas do Espírito Santo. Com uma vasta gama de produtos, incluindo a famosa Água Mineral Campinho e o Guaraná Coroa, a empresa continua a investir em expansão. Agora, com a Cervejaria Teresense, inauguramos nossa entrada no segmento de bebidas alcóolicas”, afirma o bisneto do fundador e atual diretor, Roberto Simon Kautsky.

Edival Miranda, diretor executivo do grupo, destaca: “Estamos apenas começando. A aquisição da Cervejaria Teresense é um passo importante em nossa estratégia de crescimento. Com a expansão da área de produção e a sinergia com nossa expertise, estamos prontos para elevar a Teresense a novos patamares.”

O Grupo Coroa planeja mais lançamentos e investimentos para 2024, incluindo novos centros de distribuição e fábricas, além de novos produtos no mercado.