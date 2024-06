Guarda Municipal apreende moto com placa “feita à mão” no ES

Uma cena incomum chamou a atenção da Guarda Municipal de Vitória, na manhã do último sábado (1º). Ao passar por uma viatura, na rodovia Serafim Derenzi, no bairro Comdusa, uma moto parecia possuir uma placa “feita à mão”.

A constatação de uma sequência de irregularidades e ilegalidades se deu quando o Grupamento de Apoio Operacional (GAOp) abordou o condutor, que dirigia sem habilitação.

De acordo com o condutor, a moto, que estava sem documentação, teria sido comprada por meio de uma rede social.

Dando continuidade às averiguações, o GAOp constatou após a verificação dos caracteres identificadores do veículo, que a placa foi realmente feita “artesanalmente”, que houve alteração nos números do motor da moto, que não condiziam com o padrão de fábrica e que o chassi sofreu alteração.

O veículo foi recolhido e encaminhado para um pátio autorizado e o condutor encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).