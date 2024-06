Homem de 53 anos é preso suspeito de abusar de enteada no ES

As Delegacias de Polícia de Boa Esperança e Pinheiros, em apoio à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, da Grande Vitória, prendeu, no fim da tarde da última quarta-feira (19), um homem de 53 anos, investigado por abusar sexualmente de uma enteada de 13 anos.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva contra o indivíduo. “Por meio da titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Grande Vitória, delegada Thais da Cruz, recebemos informações de que o suspeito poderia estar na zona rural de Boa Esperança. Imediatamente realizamos diligências que indicaram que o suspeito estava trabalhando em um secador de café na localidade do Vinte”, esclareceu o delegado George Zan de Santana, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.

Os policiais civis de Boa Esperança, com apoio dos policiais civis de Pinheiros e sob a coordenação do delegado Jameson Amaral, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, seguiram para a localidade do Vinte, um distrito de Boa Esperança, e encontraram o suspeito nas imediações do secador, sendo imediatamente detido e dado cumprimento ao mandado de prisão.

“As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Vitória. Sabemos apenas que ele abusou de uma enteada de 13 anos, e existe a suspeita de abuso sexual das outras duas enteadas, uma de 10 e outra de 04 anos. Os crimes ocorreram no município da Serra, em outubro de 2023”, informou o delegado George Zan.

O detido foi encaminhado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, e posteriormente será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.