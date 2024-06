Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de menino deficiente no ES

Na última quinta-feira (20), policiais civis e militares prenderam um homem de 70 anos, suspeito de estupro de vulnerável, durante uma ação integrada no município de Montanha. A vítima é um adolescente, de 13 anos, com deficiência.

Segundo a Polícia Civil, durante o patrulhamento, a equipe de militares foi acionada para atender a uma ocorrência de estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos. Ao chegar ao local, populares apontaram a direção em que o suspeito havia fugido. O indivíduo foi encontrado e identificado, sendo segurado por populares. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que resistiu, mas acabou sendo algemado e detido.

A guarnição seguiu então para a casa da vítima. Chegando ao local, a equipe encontrou o adolescente em companhia do irmão, que confirmou o crime cometido pelo detido. Ele também explicou que havia recebido vídeos e fotos do crime, que mostravam o suspeito com as mesmas roupas em que foi capturado. Segundo ele, a vítima foi abordada pelo suspeito quando voltava da escola.

Foi acionado o Conselho Tutelar, que levou o menor sob sua tutela para averiguação e realização de exame de corpo de delito. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia (DP) de Montanha.

“Após ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil e questionado sobre a autoria, o detido negou o crime mesmo sendo informado de que haviam provas quanto à conduta criminosa”, disse o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha.

Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável com agravante e encaminhado à 17ª Delegacia Regional em Nova Venécia, e transferido ao Centro de Detenção (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.