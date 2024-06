Inverno no ES: Unimed Sul Capixaba alerta para doenças respiratórias

O inverno começou e trouxe com ele os vírus responsáveis por doenças respiratórias como gripe, resfriado e até mesmo a COVID-19, ainda não contida por completo.

Além disso, é comum condições como sinusite, rinite e episódios de asma e bronquite apresentarem aumento significativo. Confira as dicas da Unimed Sul Capixaba para se prevenir dessas doenças.

O médico coordenador da Atenção Primária à Saúde da Unimed Sul Capixaba, Luciano Pinheiro ressalta que as principais recomendações para a prevenção de doenças respiratórias durante o inverno incluem evitar locais com grandes aglomerações, especialmente em ambientes fechados; utilizar máscaras em locais fechados e com aglomeração; trocar a máscara regularmente e garantir que ela esteja limpa e seca; cobrir a boca e o nariz com o braço ou lenço ao tossir ou espirrar; descartar lenços usados imediatamente e lavar as mãos em seguida.

Já os indivíduos com condições respiratórias crônicas, como asma e bronquite, necessitam de cuidados adicionais para evitar complicações. Além de manter os medicamentos de uso contínuo e medicamentos de resgate para uso em crises, como inaladores, sempre acessíveis, devem seguir rigorosamente o plano de tratamento prescrito pelo médico.

Fatores que podem desencadear doenças respiratórias

Também é importante identificar e evitar fatores que podem desencadear crises, como poeira, fumaça e mudanças bruscas de temperatura.

“Em caso de aumento de frequência de crises, procurar o atendimento com o seu médico assistente para avaliação clínica detalhada, estratificar os riscos de agravamento, monitoramento do seu plano de cuidados, avaliar necessidade de ajuste nas medicações, avaliação da posologia e o modo de uso”, alerta Pinheiro.

Em caso de falta de ar em repouso, perda de consciência, aumento da frequência/esforço para respirar, ele recomenda procurar o Pronto Atendimento Digital da Unimed Sul Capixaba ou o Pronto Atendimento físico mais próximo para atendimento médico. “É importante também procurar clínicas particulares para complementar o cartão de vacinas contra patologias respiratórias (Pneumo 23, entre outras), de acordo com a indicação médica”, completa o especialista.