Iúna: suspeito resiste abordagem da PM e empreende fuga “cinematográfica”

Um suspeito, com mandado de prisão em aberto, foi preso, nesta quarta-feira (26), após resistir a uma abordagem policial e empreender fuga “cinematográfica” em Iúna.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento na localidade de Córrego Água Santa, a equipe da Força Tática se deparou com uma motocicleta, modelo Honda NX Falcon, de cor verde, conduzida por um homem de 32 anos.

Ao ser dado voz de abordagem, o suspeito empreendeu fuga na motocicleta. Diante do fato, os militares iniciaram uma perseguição para captura-lo. Nesse contexto, foi solicitado apoio via rede de rádio e outras equipes policiais se integraram à ação.

“Ele realizou várias manobras perigosas pelas ruas da cidade de Iúna, sendo que ao passar no distrito de Perdição veio a colidir com o veículo, modelo GM Corsa, e sofrer uma queda da motocicleta, vindo a sofrer escoriações pelo corpo e fratura exposta no pé direito”, relata a PM.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento médico ao suspeito. Posteriormente, os socorristas encaminharam o homem para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Com o suspeito, a PM apreendeu uma pistola Taurus calibre .40, 30 munições e dois carregadores. A motocicleta foi encaminhada para o pátio credenciado.