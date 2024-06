Membro de facção que domina o crime na Paraíba é preso no ES

Em 25 de junho de 2024, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), prendeu uma das principais lideranças de facção criminosa que aterroriza a Paraíba.

Segundo a FICCO/ES, condenado a 16 anos de prisão por tráfico de drogas e roubo, o homem estava foragido há quatro anos, vivendo em solo capixaba e se passando por um cidadão comum.

A sua identificação e captura foram possíveis graças as diligências minuciosas de agentes da FICCO/ES, que monitoraram o seu cotidiano e efetuaram a prisão de forma precisa, sem expor a população a risco. A atuação eficaz da FICCO/ES reflete a importância da cooperação interagências e do uso de inteligência compartilhada no combate à criminalidade.

FICCO/ES

A FICCO/ES é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.