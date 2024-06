Jogos Estaduais da Pessoa Idosa: veja as cidades que vão participar

Os municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Guarapari, Itapemirim, Jaguaré, Marataízes, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória vão participar da edição 2024 dos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa (JEPI). O prazo para confirmar a presença foi encerrado nessa terça-feira (25).

Agora, as respectivas prefeituras vão realizar as inscrições nominais dos atletas e modalidades em que vão participar. O prazo teve início nesta quarta-feira (26) e vai até o dia 05 de julho.

Os Jogos Estaduais da Pessoa Idosa são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que visa a motivar a participação dos idosos em atividades esportivas e promover o intercâmbio sócio esportivo-cultural dos atletas da terceira idade.

A competição será realizada entre os dias 1° e 04 de agosto, no Sesc de Guarapari, nas modalidades de bocha, dominó, coreografia, dança de salão e voleibol adaptado.

Para se inscrever

As prefeituras devem preencher a ficha de inscrição (que pode ser solicitada por meio do contato 27 99832-9391) e enviar corretamente para o e-mail jepi2024@sesport.es.gov.br. Deve ser enviada uma ficha por modalidade. Caso o município participe em mais de uma modalidade, deverá enviar uma ficha para cada.

O regulamento do JEPI pode ser consultado aqui. Qualquer dúvida pode ser enviada pelo e-mail informado acima ou pelo telefone: (27) 99316- 8692.