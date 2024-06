Leilão conta com mais de 90 lotes de bens com preço acessível no ES

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizará, no próximo dia 22 de junho, às 9 horas, um leilão on-line de bens móveis sucateados. Os lances virtuais já estão liberados.

Ao todo, são ofertados 93 lotes compostos por sucatas de bens como notebooks, estabilizadores, bicicletas, computadores, celulares, armários de aço, impressoras, televisores, carteiras, entre outros.

O lote de Nº 35, composto por extintores de incêndio, está entre as opções com menor valor inicial para lance – R$100. Já o lote Nº44, formado por sucatas de ar-condicionado, é o que apresenta o maior valor mínimo – R$20 mil.

Estão aptas a participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da comissão de leilão. A visitação dos bens ofertados poderá ser realizada de 17 a 21 de junho, nos locais e horários indicados no edital e no site do leiloeiro.

Serviço:

Leilão de bens móveis sucateados

Data: 22/06/2024 (sábado)

Horário: 9 horas

Lances liberados em: www.serranaleiloes.com.br