Leilão on-line: Seger oferta bens a partir de R$100 neste sábado (22)

Neste sábado (22), a partir das 9h, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizará um leilão on-line com 93 lotes compostos por bens móveis sucateados. Os lances virtuais já estão liberados pelo site www.serranaleiloes.com.br.

Os interessados em participar do certame poderão visitar os bens até esta sexta-feira (21), nos locais e horários indicados no edital e no site do leiloeiro. Dentre os itens ofertados estão sucatas de bens como notebooks, estabilizadores, bicicletas, computadores, celulares, armários de aço, impressoras, televisores, carteiras, entre outros.

O lote de Nº 35, composto por extintores de incêndio, está entre as opções com menor valor inicial para lance – R$100. Já o lote Nº44, formado por sucatas de ar-condicionado, é o que apresenta o maior valor mínimo – R$20 mil.

Serviço:

Leilão de bens móveis sucateados

Data: 22/06/2024 (sábado)

Horário: 9 horas

Lances liberados em www.serranaleiloes.com.br