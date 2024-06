Loja colaborativa e desfile de moda no Sustentabilidade Brasil

A partir desta segunda-feira (24), será realizado o maior evento de sustentabilidade e ESG do país, o “Sustentabilidade Brasil”, com programação gratuita e aberta ao público em geral até quinta-feira (27), no Pavilhão de Carapina. Três dos grandes destaques desta conferência são a loja colaborativa, os desfiles de moda sustentável e as oficinas de reutilização de peças, que prometem inspirar e educar o público sobre práticas mais ecológicas e conscientes no mundo da moda.

Os desfiles serão realizados em duas etapas. Na segunda-feira (24), às 18h30, haverá um menor, oferecendo ao público um aperitivo do que será o grande desfile da quarta-feira (26), também às 18h30. De acordo com Julia Thedesco, consultora e designer circular, o evento principal promete ser uma vitrine completa da moda sustentável, demonstrando a diversidade e a qualidade das peças disponibilizadas pelos bazares das instituições participantes.

A entrada para o Sustentabilidade Brasil é gratuita, e o credenciamento para o evento é pelo site. Clique aqui para acessar! O evento terá uma extensa programação técnica, com mais de 120 painelistas e palestrantes, organizados em trilhas de discussão para atender aos diferentes interesses do público. São elas: “Do Rio a Belém – Conexão ES”, “Negócios”, “Transição Energética e Cidades Sustentáveis” e “Agro”.

“Este momento do evento busca desmistificar a ideia de que bazares oferecem apenas roupas de segunda mão, desgastadas, destacando que muitas peças são novas, com etiquetas, e outras, apesar de usadas, estão em excelente estado. O objetivo central dos desfiles é convidar o público a conhecer e valorizar as instituições e seus bazares, mostrando que é possível encontrar roupas estilosas e de qualidade, contribuindo para uma moda mais sustentável e responsável”, comenta a designer. O brechó solidário terá a renda revertida para entidades filantrópicas do ES.

O Sustentabilidade Brasil é realizado pelo Consórcio Brasil Verde. A correalização é do Convention e do Sindprom-ES. Os patrocinadores são: Vale, Cesan, Marca Ambiental, Suzano, Banestes, Caixa, Governo Federal e ArcelorMittal.

Oficinas

Além do momento fashionista, o evento contará com 10 oficinas dedicadas à customização e upcycling de roupas usadas, retalhos e tecidos descartados. Essas oficinas têm como missão proporcionar aos participantes conhecimentos e habilidades essenciais para o cuidado e transformação de suas roupas de forma sustentável.

“Os participantes aprenderão técnicas desde simples reparos até a criação de novos produtos a partir de peças antigas, como transformar uma calça jeans em uma bolsa, jaqueta ou topper. O objetivo é estender o ciclo de vida das peças, promovendo uma relação mais sustentável com o meio ambiente”, conclui Julia. A oficina de upcycling será na quinta (27), às 13h.

Veja os dias e horários das outras oficinas:

Reajuste roupas e seu pensamento – 24/06 – 13h

Fios Afetivos – como fazer os fios de malha se tornarem um colar de contos/nós – 24/06 – 17h

Expresse & Crie: Estamparia e Customização de jeans – 25/06 – 9h

Pontos de Arte: Customização e bordado criativo- 25/06 – 13h

Colagens têxteis: Customização criativa com colagem de tecido – 25/06 – 17h

Reinvente: Criação de Acessórios Sustentáveis Utilizando Materiais em Desuso – 26/06 – 9h

ReciclaTecido: Reflexão e Criação de peças de moda e arte únicas – 26/06 – 13h

Cuide do Seu Guarda-Roupa: Práticas Sustentáveis para o Vestuário – 27/06 – 9h

Quando um retalho de tecido vira um bichinho que encanta – 27/06 – 13h