Marataízes: Bruno Resende declara apoio a pré-candidatura de Toninho

As eleições em Marataízes segue ganhando cada vez mais a participação de atores políticos que têm grande destaque no cenário estadual.

O personagem da vez foi o deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa (Ales), Dr. Bruno Resende (União Brasil), que declarou apoio a pré-candidatura a prefeito do Toninho Bitencourt.

Em sua fala, o parlamentar destacou a urgência em reconstruir o município. Além do apoio para as eleições em Marataízes, o parlamentar também se apresenta como um importante aliado para destinar recursos, por meio de emendas, para a cidade.

