Marataízes: PC prende suspeito de tráfico com mais de 100 pinos de cocaína

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, com apoio da Guarda Municipal, prendeu, na tarde dessa quarta-feira (12), um homem de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas, em uma região conhecida como ‘Buraca’, no bairro Santa Rita, em Marataízes.

Segundo a PCES, durante a ação, foram apreendidos mais de 100 pinos de cocaína, que o suspeito de tráfico, tentou dispensar para fugir da ação policial.

O setor de investigação da Delegacia de Polícia (DP), através de investigações em campo, identificou o principal responsável pela venda de drogas na localidade conhecida como Buraca. Com o apoio da Guarda Municipal de Marataízes, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, delegado Edson Lopes Junior, quando a equipe se aproximou da casa, o suspeito entrou correndo, sendo alcançado pela equipe no interior do seu quarto. Ele estava com cinco pinos de cocaína na cor laranja em uma das mãos e outros dez pinos de cocaína no chão do quarto. No balcão da sala, foram apreendidos uma balança de precisão, três pedras de crack embaladas para venda, um papelote de cocaína e dezenas de sacolas de sacolé.

Ainda segundo a Polícia Civil, um dos agentes visualizou o momento em que o suspeito arremessou uma sacola para o quintal da casa ao lado. A sacola foi recuperada, contendo 95 pinos de cocaína na cor laranja, idênticos aos encontrados com o suspeito, uma pedra grande de crack e várias pedras pequenas esfareladas. “A equipe já sabia que o suspeito tentaria correr e arremessar drogas no quintal vizinho, conforme o relatório policial que embasou a busca e apreensão”, disse o delegado Edson Feliz.

Em diligência anterior, realizada em março, foi cumprida busca e apreensão na residência do suspeito, mas não foram apreendidos objetos. “Naquela oportunidade, provavelmente ele arremessou drogas no quintal vizinho. O ponto de venda de drogas do suspeito é intenso, sendo possível visualizar diversos usuários de drogas em frente à sua casa”, relatou o delegado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Marataízes, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.