Marketing político: cachoeirense apresenta tendências em Florianópolis

Acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho, em Florianópolis, mais uma edição do Compol Brasil 2024, considerado o maior evento de comunicação e marketing político do Brasil.

O encontro, que reunirá políticos e profissionais da comunicação política do país, será realizado no Centro de Convenções Centro Sul, na capital catarinense.

LEIA TAMBÉM: Cachoeirense é destaque em evento nacional de comunicação política

Tiago Turini, natural de Cachoeiro de Itapemirim, será um dos palestrantes e compartilhará insights sobre estratégias de comunicação política e institucional.

Para participar, os interessados devem acessar o site compolbrasil.com.br e adquirir o ingresso. Usando o cupom DESCONTOTIAGOTURINI até o dia 7 de junho, a entrada tem 50% de desconto.

Serviço:

Compol Brasil 2024

Dias: 24, 25 e 26 de junho

Local: Centro de Convenções Centro Sul – Av. Gov. Gustavo Richard, 850 – Centro, Florianópolis/SC

Ingressos: compolbrasil.com.br – 50% de desconto com o cupom DESCONTOTIAGOTURINI até o dia 07/06/2024

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.