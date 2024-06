Mimoso do Sul: obras requalificam prédio da prefeitura destruído por chuvas

Foi dado início às obras de requalificação do primeiro pavimento do prédio público da Prefeitura de Mimoso do Sul.

O equipamento foi destruído pelas enchentes provocadas pelo temporal que caiu na cidade em março deste ano.

De acordo com a administração municipal, os recursos vieram do Governo Federal. As obras de requalificação já estão a todo vapor.

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e com o Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAER), divulgou o Mapeamento das áreas afetadas por inundação no município de Mimoso do Sul.

A metodologia aplicada para a identificação das áreas afetadas por inundação em Mimoso do Sul apontou que, na sede do município, foram atingidos 3.989 imóveis. Um total de 2.996 casas, 12 escolas, 29 estabelecimentos de saúde, 806 comércios e 29 igrejas. Outros distritos atingidos foram Ponte de Itabapoana, Santo Antônio do Muqui e Conceição do Muqui.