Mistério! Crime chocante intriga moradores no Espírito Santo

Um homem, de 36 anos, foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira (21), no município da Serra, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Vila Nova de Colares. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito da vítima.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Familiares e amigos apontam que o assassinato é um mistério. A vítima era uma pessoa tranquila e sem histórico de confusões.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.