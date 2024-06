A Prefeitura de Presidente Kennedy deu início, neste sábado (22), a entrega de casas populares em terreno próprio.

“Este é um passo significativo para garantir que nossos moradores permaneçam em suas comunidades, fortalecendo laços e promovendo o bem-estar do nosso povo”, afirma o prefeito Dorlei Fontão.

