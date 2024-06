Motoboy arremessado da 3ª Ponte tem morte cerebral confirmada

Nesta terça-feira (18), a família do motoboy Glênio Alves, arremessado da Terceira Ponte após ser fechado por um carro no último dia 12, confirmou sua morte cerebral. Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

O motoboy caiu de uma altura de cerca de 10 metros, após ser fechado por um carro na pista exclusiva para motos, ônibus e carros na Terceira Ponte. Ele teve fraturas na cabeça, tórax, pulmão, bacia e outras escoriações pelo corpo.

A condutora do veículo, uma Pajero, que causou o acidente, foi submetida ao teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Ela sofreu ferimentos leves e chegou a receber atendimentos leves.

Homenagem na Terceira Ponte

Nesta terça-feira (18), após a confirmação da morte cerebral de Glênio, motociclistas fizeram uma manifestação na Terceira Ponte pedindo Justiça pela morte do colega, e mais segurança no local.

Veja o vídeo!