Mulheres na Ciência: conheça o projeto desenvolvido por escola em Cachoeiro

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Fraternidade e Luz, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, promoveu, entre os dias 10 e 14 de junho, o projeto “Mulheres na Ciência”.

A ação teve o objetivo de promover o conhecimento dos educandos sobre os grandes nomes de cientistas mulheres, além de fomentar reflexões sobre as barreiras que as mulheres enfrentam na divulgação de seus trabalhos científicos, considerando a importância da valorização da mulher na Ciência.

O Projeto Integrador “Mulheres na Ciência”, desenvolvido pela professora Nayara Scarlet, contou com uma pesquisa no laboratório da escola sobre mulheres pioneiras na ciência mundial e suas diversas contribuições na medicina, na química, na astronomia, na educação e na política. A atividade foi seguida de seminário da apresentação sobre as pesquisas realizadas como forma de divulgação das várias cientistas.

Também foram realizadas rodas de conversas sobre o tema proposto e sobre o enfrentamento das barreiras que as mulheres lutam desde a antiguidade até os dias atuais contra o machismo estrutural existente na sociedade, tendo em vista a contribuição de grandes nomes como Marie Curie, Sônia Guimarães, Ada Lovelace, cientistas que tiveram seus trabalhos descredibilizados mesmo tendo grande contribuição para a humanidade.

“A divulgação de cientistas mulheres é estratégia para formar cidadãos conscientes, responsáveis e comprometidos no combate a violência de gênero e divulgação da Ciência. Abordar essa temática fortalece a Educação Básica e prepara os estudantes para contribuir com o enfrentamento aos desafios que as mulheres resistem na sociedade”, afirmou a professora Nayara Scarlet.