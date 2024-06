Muqui ganha reforço para fiscalização ambiental

O município de Muqui, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, recebeu, nesta quinta-feira (27), mais um equipamento para reforçar a fiscalização ambiental.

A motocicleta , modelo Honda Bross, segundo a administração municipal, será usada para agilizar as ações de proteção do meia ambiente nas comunidades rurais.

“Esta aquisição será fundamental para reforçar a fiscalização ambiental em todo o território de nosso município”, destaca o prefeito Cacalo.

Muqui faz parte dos 51 municípios do Estado do Espírito Santo que aderiram ao Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios (PROESAM).

