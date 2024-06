Obesidade infantil no Espírito Santo: confira estratégias para combater

O Brasil tem quase três vezes mais obesidade infantil que a média global. Em 2025, serão mais de 11 milhões de crianças com obesidade no país. E o excesso de peso pode gerar consequências tanto na saúde física quanto mental, com impactos ao longo de toda a vida.

O alerta foi feito pela médica Tania Mara Perini na reunião extraordinária da Comissão de Saúde, realizada nesta terça-feira (18).

De acordo com ela, a obesidade infantil “é uma doença, é uma morbidade, não é uma questão estética. A obesidade vai gerar problemas em praticamente todo o organismo, desde os joelhos (…), alterações renais, gastrointestinais (…), endócrinas (…), pulmonares (…). Alterações cardiovasculares, então, nem se fala. Já temos crianças com hipertensão”, ressaltou a nutróloga pediatra.

Além dos impactos na saúde física, a médica destacou que a obesidade infantil também deixa crianças e adolescentes mais propensos à depressão, ansiedade, baixa autoestima, insatisfação corporal, ideação suicida, baixo desempenho acadêmico, entre outras consequências.

Para frear o crescimento das taxas de obesidade é preciso atenção desde a gravidez. Nos primeiros mil dias de vida – período que engloba a gestação e os dois primeiros anos de vida – são necessários cuidados redobrados. “Tudo o que se faz nesses primeiros mil dias deixa uma programação metabólica para a vida adulta”, frisou.

Mas, mesmo com tendência genética ao excesso de peso, o estilo de vida com alimentação saudável e atividade física regular auxilia muito na prevenção da obesidade e de todas as suas consequências. Entre as estratégias citadas para combater o problema está o envolvimento de toda a família e da comunidade, além de intervenções educacionais nas escolas.